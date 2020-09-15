الزياني يهنئ الإمارات على اتفاق الخيانة مع الكيان الإسرائيلي

وقال الزياني في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن "توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان تأكيد السلام البحريني الإسرائيلي مناسبة تاريخية وحقيقية لشعوب الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.



واضاف الزياني إن "اتفاق السلام البحريني- الإسرائيلي خطوة تاريخية على طريق السلام الحقيقي الدائم في المنطقة"، معتبرا ان التعاون الفعلي هو أفضل طريق لتحقيق السلام وللحفاظ على الحقوق، على حد قوله.



وقال:"جهود الرئيس ترمب الحثيثة هي التي جعلت من السلام واقعا" على حد زعمه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن اليوم "تاريخي للسلام في الشرق الأوسط" وذلك قبيل توقيع اتفاق الخيانة بين الكيان الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة وإعلان تأييد اتفاق التطبيع بين المنامة وتل ابيب، في البيت الأبيض.



وتتم مراسم التوقيع بحضور ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وتجمع العشرات أمام البيت الأبيض اليوم احتجاجا على توقيع اتفاقيتي التطبيع وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويهتفون "لا لا للتطبيع" و"التطبيع خداع".



وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي توصل أبوظبي و(تل أبيب)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



كما أعلن الرئيس الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والبحرين.



وقوبل الاتفاقان برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ الذين اكدوا انه خيانة من الإمارات والبحرين لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.