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الثلاثاء 15 أيلول 2020 ساعة 22:19

البحرين.. وخيانة القضية الفلسطينية منذ 15 عاماً

البحرين.. وخيانة القضية الفلسطينية منذ 15 عاماً
ولفتت المصادر إلى أن البحرين، ألغت رسميا مقاطعتها لإسرائيل منذ حوالي 15 عاما، بعد فترة قصيرة من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مايو 2004.

وقال وزير المالية البحريني آنذاك أحمد بن محمد آل خليفة في سبتمبر 2005 إن "البحرين تدرك الحاجة إلى سحب المقاطعة الأولية ضد "إسرائيل" وتعمل على تطوير الوسائل لتحقيق ذلك".

وكانت البحرين وخمس دول خليجية أخرى، بما في ذلك الإمارات، توقفت عن فرض المقاطعات في مرحلتها الثانية والثالثة لـ"إسرائيل" في سبتمبر 1994، لكنها استمرت في تجنب الاتصالات المباشرة معها.

ومع ذلك، بدأ المسؤولون في المنامة العمل على إزالة بعض القواعد واللوائح التي تحجب التفاعلات الرسمية مع إسرائيل، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية.

وتحدث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، صباح الاثنين، مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، واتفقا على عقد اجتماع لمزيد من التعاون بين وزارتيهما".

وكانت الإمارات أصدرت بعد أيام قليلة من إعلان 13 أغسطس عن تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، مرسوما ألغى رسميا قانونا يقاطع الاحتلال وسمحت بالاتفاقيات التجارية والمالية بين البلدين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والبحرين.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل أبوظبي و(تل أبيب)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاقان برفض شعبي عربي واسلامي واسعين، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ الذين اكدوا انه خيانة من الإمارات والبحرين لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
 
رقم : 886487
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