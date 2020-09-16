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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 08:30

ظريف: حان وقت اليقظة

ظريف: حان وقت اليقظة
واضاف ظريف في تغريدته مساء امس ان الكذاب المقرب من ترامب ضلل الرئيس بتحذيرات كاذبة ليدفعه الى اغتيال العدو الأول لداعش (الفريق سليماني).

وتابع الوزير الايراني قائلا ان الكذاب ما زال يحاول ليتمكن من خلال تحذيرات كاذبة جديدة من خداع ترامب وجره الى أم المهالك.

واشار ظريف الى مزاعم صحيفة بوليتيكو الأمريكية حول وجود خطة لاغتيال سفيرة امريكا في جنوب افريقيا وقال ان مصادر بوليتيكو هي مسؤولون امريكيون ومصادر ترامب تقارير صحفية.

وأكد وزير الخارجية الايراني ان زمان اليقظة قد حان.

وكانت صحيفة امريكية قد أدعت نقلا عن تقارير استخبارية ومسؤولين امريكيين لم تذكر اسمائهم، ان إيران ما زالت تحاول الانتقام لدم الفريق قاسم سليماني ، كما نقلت عن مصادر غير معروفة ان طهران تنوي اغتيال سفيرة امريكا في جنوب افريقيا لانا ماركس.
رقم : 886538
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