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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 08:49

حكومة اليابان تقدم استقالتها والبرلمان يختار ‘‘سوغا‘‘ رئيسا للوزراء

حكومة اليابان تقدم استقالتها والبرلمان يختار ‘‘سوغا‘‘ رئيسا للوزراء
وأفادت مصادر صحفية أن "الحكومة اليابانية قدمت استقالتها بالكامل إلى رئيس الوزراء شينزو آبي".

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الياباني قَبِل استقالة حكومته".

وانتخب البرلمان الياباني ،صباح اليوم الأربعاء، يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق.

وكان فاز الاثنين بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديموقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وصوت الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، يوم الاثنين، لاختيار زعيم جديد له.

وأعلن آبي أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي، أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.
رقم : 886547
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