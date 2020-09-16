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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 09:15

مجلس الأمن يقرر تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

مجلس الأمن يقرر تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا
وأوضح قرار التمديد للبعثة، أن من مهامها مواصلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وتعزيز العملية السياسية الشاملة، وترسيخ ترتيبات الحكم والأمن إضافة إلى الترتيبات الاقتصادية لحكومة الوفاق.

ونصّ قرار مجلس الأمن، على عمل البعثة في تحقيق وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه، ودعمه في مراحل لاحقة من العملية الانتقالية، والعملية الدستورية وتنظيم الانتخابات، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وتشمل مهام البعثة الأممية: “التنسيق والمشاركة بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، وتقديم الدعم للمؤسسات الليبية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها”حسبما افاد موقع اخبار ليبيا.

ودعا مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، دون تأخير، وأن يكون هناك منسق لها يكون مسؤولا عن العمليات والإدارة اليومية.
رقم : 886555
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