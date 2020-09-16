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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 09:17

السفير العراقي: سنسلم الكويت 21 رفاتاً

السفير العراقي: سنسلم الكويت 21 رفاتاً
وقال السفير العراقي: ان وفدا عراقيا سيصل الكويت اليوم الاربعاء على متن طائرة تحمل على متنها 21 رفاتاً عثر عليها في منطقة السماوة يعتقد أنها تعود لكويتيين وذلك بحضور لجنة الصليب الاحمر الدولية.

وأكد الصافي ان حكومة بلاده وعلى رأسها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأخذ على عاتقها هذا الملف الانساني وتهتم به لانها تعلم جيدا مدى حساسيته لدى الأسر الكويتية، مشددا على ان العلاقات الكويتية - العراقية تشهد نموا كبيرا مشيدا بالاجتماعات التي عقدت مع الجانب الكويتي للتحضير لاجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة التي ستعقد في بغداد في وقت لاحق.

وقال السفير العراقي: كان من المفترض ان تتسلم الكويت الرفات الـ 21 اثناء زيارة الوفد العراقي الى الكويت الاسبوع الحالي الا ان التأخير عائد الى عدم الانتهاء من بعض الاجراءات.

ولفت الصافي الى ان العراق ملتزم التزاما تاما بهذا الملف وبطي صفحة الماضي والانتهاء من جميع الملفات العالقة بين البلدين، مؤكدا حرص الطرفين على توطيد علاقاتهما التاريخية المبنية على الاحترام المتبادل.

وقال السفير العراقي ان بلاده مستمرة في الكشف عن اي رفات لمفقودين كويتيين في العراق اذا توافرت المعلومات حول ذلك.

يذكر ان اللجنة الثلاثية برئاسة الصليب الاحمر التي تضم الكويت والعراق ستعقد اجتماعا غدا الخميس لمناقشة قضية الاسرى والمفقودين.

من جانب آخر يزور الكويت غدا الخميس رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ويبقى في البلد يومين يلتقي خلالهما رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر.
رقم : 886557
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