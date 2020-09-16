واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ضخمة لكردستان العراق

وذكر ماثیو تولر في مؤتمر صحفي مع وزیر البیشمركة شورش إسماعیل أن المساعدات الأمیركیة عبارة عن معدات ولوازم عسكریة بقیمة 250 ملیون دولار، بالإضافة لفریق لتدریب البیشمركة على تلك المعدات.



وزعم السفير إلى أن تلك المساعدات تؤكد دعم ومساندة الولایات المتحدة للعراق ومنطقة كردستان من أجل استتباب الأمن والسلام في المنطقة، مشیداً بدور البیشمركة في محاربة تنظیم داعش.



من جھته، أكد اسماعیل أن ھذه المساعدات دلیل على اھتمام واشنطن بقوات البیشمركة، وتقدیر لدورھا في محاربة الإرھاب، مؤكداً أن سبل التعاون بین الجانبین ستستمر من أجل احلال الأمن في العراق والمنطقة.



يشار إلى أن السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، أبدى، خلال لقاء مع رئيس حكومة منطقة كردستان، مسرور بارزاني، استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين منطقة كردستان العراق والولايات المتحدة، وحث المستثمرين الأميركيين على الاستثمار في المنطقة.



وتم في اللقاء بين بارزاني وتولر، بحث السبل الكفيلة لتعزيز التنسيق وأطر التعاون مع الولايات المتحدة بهدف دفع عجلة المحادثات بين أربيل وبغداد، وتجاوز الأزمة المالية والوضع الراهن.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد زار أربيل، عاصمة منطقة كردستان، يوم الخميس الماضي، لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء في العراق.