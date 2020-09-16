الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 10:51

واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ضخمة لكردستان العراق

واشنطن تقدم مساعدات عسكرية ضخمة لكردستان العراق
وذكر ماثیو تولر في مؤتمر صحفي مع وزیر البیشمركة شورش إسماعیل أن المساعدات الأمیركیة عبارة عن معدات ولوازم عسكریة بقیمة 250 ملیون دولار، بالإضافة لفریق لتدریب البیشمركة على تلك المعدات.

وزعم السفير إلى أن تلك المساعدات تؤكد دعم ومساندة الولایات المتحدة للعراق ومنطقة كردستان من أجل استتباب الأمن والسلام في المنطقة، مشیداً بدور البیشمركة في محاربة تنظیم داعش.

من جھته، أكد اسماعیل أن ھذه المساعدات دلیل على اھتمام واشنطن بقوات البیشمركة، وتقدیر لدورھا في محاربة الإرھاب، مؤكداً أن سبل التعاون بین الجانبین ستستمر من أجل احلال الأمن في العراق والمنطقة.

يشار إلى أن السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، أبدى، خلال لقاء مع رئيس حكومة منطقة كردستان، مسرور بارزاني، استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي بين منطقة كردستان العراق والولايات المتحدة، وحث المستثمرين الأميركيين على الاستثمار في المنطقة.

وتم في اللقاء بين بارزاني وتولر، بحث السبل الكفيلة لتعزيز التنسيق وأطر التعاون مع الولايات المتحدة بهدف دفع عجلة المحادثات بين أربيل وبغداد، وتجاوز الأزمة المالية والوضع الراهن.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قد زار أربيل، عاصمة منطقة كردستان، يوم الخميس الماضي، لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء في العراق.
رقم : 886579
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
16 أيلول 2020
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
15 أيلول 2020
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس