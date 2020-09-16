روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم

وفي كلمة خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، قال الرئيس حسن روحاني، ان ترامب اعتبر الاتفاق النووي ابشع ما وقعته أمريكا وحرض الآخرين على الانسحاب منه، مضيفاً، أمريكا خططت للتآمر ضد ايران لكن اعضاء مجلس الامن عارضوها فبقيت وحيدة.



وتابع روحاني قائلا: واليوم أيضا يحاول الأميركيون منع إنهاء حظر الأسلحة، لكنهم فشلوا، ثم لجأوا إلى استخدام آلية الزناد، لكن الجميع يعلم أن هذه الآلية خاصة بالدول الاعضاء بالاتفاق النووي، وليس اميركا التي اساءت الى الاتفاق، اميركا تريد التآمر ضد الشعب الايراني، الجميع يعارض ذلك واصبحت اميركا في عزلة.



واردف يقول: لكن الأميركيين أرادوا تحقيق نصر لهم يومي السبت والأحد، لكن السبت والأحد هما يوما انتصار الشعب الايراني، لم تبدأ أي آلية على الإطلاق لتحقق نتيجة.



واضاف روحاني: نحن في حرب ظالمة وإرهاب اقتصادي، لم نعد تحت الحظر، الحظر كان للحكومة السابقة لفترة من الوقت، الآن نحن في حرب اقتصادية، منتقدا بعض الدول المجاورة والإسلامية التي تنفذ اجراءات الحظر الاميركية الاحادية.



هذا وأكد رئيس الجمهورية ان الشعب الايراني تصدى لأحدث أنواع الأسلحة في الشرق والغرب خلال 8 سنوات من ملحمة الدفاع المقدس (1980-1988).



وحيا روحاني ذكرى 8 سنوات من الدفاع المقدس، وقال: تمكن شعبنا من الوقوف في وجه أحدث أسلحة الشرق والغرب في 8 سنوات من الدفاع المقدس.



واضاف: لم تعطنا أي دولة السلاح في زمن الحرب، بل ساندوا المعتدي والظالم، واليوم أيضا، يجب أن نتشبث بحبل الله المتين وطريق الصبر والصمود.



وتابع قائلا: أراد الأميركيون في البداية أن يدفعوا ايران إلى الانهيار الاقتصادي، ثم الانهيار الأمني، لكن شعبنا لم يسمح لهم بتحقيق أهدافهم السياسية.



كما ندد الرئيس الايراني بقرار البحرين والامارات بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وقال: ماذا حدث للقومية العربية؟ كيف مددتم ايديكم الى اسرائيل، ستكون له عواقب وخيمة تقع على عاتقكم.