?>?> قيس سعيّد: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية - اسلام تايمز
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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 11:03

قيس سعيّد: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية

قيس سعيّد: أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية
وقال سعيّد لدى لقائه وزيرة أملاك الدولة ليلى جفال: "هناك أسراب من الجراد تعبث بالدولة التونسية وتعبث بأملاك الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن من سيحاول عرقلة عمل فريق الوزيرة "سيتحمل مسؤوليته وسيتم فضحه".

وأضاف الرئيس التونسي: "أملاك الشعب التونسي تم العبث بها منذ ستينات القرن الماضي، والمؤسسات التي وضعت لمقاومة الفساد في تونس صارت بدورها مصدرا للفساد.. ولا يمكن مقاومة الفساد جديا إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن، أما إذا كان المسؤول مسؤولا أمام الجهة التي عيّنته فلا يمكن وضع حد لهذه الظاهرة".

وتابع بالقول: "إمكانيات تونس كبيرة وثرواتها كبيرة، ولكن عدد اللصوص كبير كذلك، وكلما ازداد عدد النصوص تضاعف عدد اللصوص في البلاد".

وأعلن سعيّد ،الاثنين الماضي، قراره تشكيل لجنة لدى رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف الأموال المنهوبة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، والتي تقدر بمليارات الدولارات.
رقم : 886583
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