الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 11:57

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين من مناطق مختلفة في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد جهاد طقاطقة (22 عاما)، من قرية أم سلمونة، ومعتز محمد محمود الشيخ (18 عاما)، ومهند محمد أحمد الشيخ (18 عاما) من قرية مراح رباح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وداهمت منازل لمواطنين وفتشتها، واعتقلت المواطنين الفلسطينيين، منتصر عدنان عبيّات (26 عاما)، وزايد محمد عبيّات (46 عاما).

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية سيلة الظهر وأسيرا محررا حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اقتحمت سيلة الظهر واعتقلت رئيس البلدية أسعد امين حنتولي، والأسير المحرر فهد زعرور، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي وقت مبكر من الليلة الماضية، داهمت قوة خاصة "إسرائيلية" محطة وقود في بلدة برقين غرب جنين، واختطفت الشاب محمد مطاحن من مخيم جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد جودة من عراق التايه شرقي المدينة، بعد اقتحامها المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الطرق الواقعة خارج بلدات بورين ومادما وعصيرة القبلية جنوبي نابلس.
رقم : 886592
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
16 أيلول 2020
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
15 أيلول 2020
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس