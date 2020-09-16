تسجيل 5670 إصابة كورونا جديدة في روسيا

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 5670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 1079519 “.



وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 750، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 207 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وتابع المقر في بيانه “غادر 5809 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 890114 شخصا”.



وأشار المقر إلى تسجيل 132 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 18917 شخصا.



هذا وأعلنت الهيئة الفدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان “روسبوتريب نادزور ،اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء أكثر من 41.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، وأن أكثر من 223 ألف شخص تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.