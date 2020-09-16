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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 12:48

الكويت تجدد رفضها للتطبيع مع كيان الاحتلال

الكويت تجدد رفضها للتطبيع مع كيان الاحتلال
وأضاف أن الكويت ستكون آخر من سيطبع مع الإحتلال، مؤكدا تمسك بلاده بحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق مرجعيات عملية السلام.

ونفى المصدر، دون ذكر هويته، أي علاقة بين زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف"، إلى البلاد، الأحد الماضي، وقضية التطبيع مع كيان الإحتلال، مع إبرام الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع تل أبيب.

وأكد في تصريحات، نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية، أن "الحجرف" ناقش مع المسؤولين الكوتيين أهم التحديات الإقليمية والدولية وآخر التطورات في المنطقة، والتنسيق في ما يخص بعض أمور البيت الخليجي، مشيرا إلى استمرار المساعي لوضع حد للأزمة الخليجية منذ حزيران 2017.

ووقع يوم أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، ووزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد"، ونظيره البحريني "عبداللطيف الزياني"، على اتفاق التطبيع في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
رقم : 886598
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