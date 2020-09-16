حركة فتح للدول المطبعة: ‘‘إسرائيل‘‘ لن تحميكم

وقال منذر الحايك: نحن في حركة فتح نعتبر هذا اليوم يوما أسودا في تاريخ العرب، حيث أعطوا ترامب ونتنياهو هدية مجانية.



وفيما تسائل "أي سلام يتحدث عنه ترامب اليوم أمام العرب؟" قال إن: المشهد الذي رأيناه مخجل، وعلى العرب أن يدركوا تماما أنهم أخطأؤا وسيسجل ذلك في تاريخهم، حيث ذهبوا إلى إسرائيل صاغرين طائعين من أجل أن يحافظوا على عروشهم، ونسوا أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم المركزية والأولى، هذا هو اتفاق الذل والعار، وإسرائيل تريد منكم المال.



ونوه القيادي في حركة فتح إلى أن هناك تحالفات جديدة في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي تريدها الولايات المتحدة وإسرائيل، وتريد أن تقول إن إيران هي العدو الأول للدول العربية، وقال إنما إيران: هي عدوة لأميركا وإسرائيل، يستخدمانها كفزاعة للقول إنها تريد أن تقضي عليكم وتريد أن تسلب خيراتكم وعليكم أن تذهبوا نحو إسرائيل والتي سوف تحميكم.



وأضاف الحايك أن: الاتفاق مع إسرائيل جاء لحماية عروشهم وحكمهم، بينما إسرائيل هي التهديد الأول، وهي سوف لن تحميكم بل جاءت من أجل خيراتكم وأموالكم، لأن سياستها هي من البحر إلى النهر.