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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 13:03

السيد فضل الله: لحكومة منتجة تراعي التوازنات والهواجس

السيد فضل الله: لحكومة منتجة تراعي التوازنات والهواجس
ورأى السيد فضل الله “أن هناك من لا يزال يعمل على ضرب استقرار هذا البلد، أو يحاول توظيف بعض الجهات لهذه الأعمال، والاستفادة منها لغايات واهداف داخلية وخارجية”، داعيا اللبنانيين إلى “ضرورة الوعي والحذر من هذه المخططات، وان يكونوا العين الساهرة على الوطن مع قواه الأمنية”.

ودعا علماء الدين وكل الحريصين على هذا الوطن إلى” تحمل مسؤولياتهم، والعمل على مواجهة هذا الأفكار الدخيلة التي تتلطى وراء تفسيرات خاطئة للدين وقيمه”، معتبرا” أن المواجهة الثقافية لا تقل أهمية عن المواجهة الأمنية”.

وعن المبادرة الفرنسية أمل ان “لا تكون قد سقطت وسقطت معها عملية تأليف الحكومة داعيا إلى” ضرورة ان يراعى في تشكيل أي حكومة التوازنات الموجودة والأخذ في الاعتبار هواجس هذا الفريق أو هذه الطائفة”.

وأكد “أننا مع حكومة منتجة وفاعلة بعيدا عن المحاصصات والتقاسم لوقف الانهيار الحاصل، حكومة تنال ثقة الداخل والخارج، ولكن ليس مع حكومة تزيد حال الانقسام والشرخ بين اللبنانيين”.

وتوجه السيد فضل الله إلى جماهير الأحزاب ومناصريهم قائلا: “ابتعدوا عن اللغة المتشنجة والخطاب التحريضي والاستفزازي يكفي هذا البلد ما يعانيه من مشاكل واستنزاف لطاقته وتنافسوا على إيجاد الحلول لأزماته وليس على تسخير هذه الإمكانات لمصلحة فريق دون غيره.
رقم : 886601
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