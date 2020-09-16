الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح صحفي، رد المقاومة الذي أثلج صدور شعوب الأمة وأعاد لها الشعور بالعزة والفخر رغم السقوط الخطير لحكام الامارات والبحرين.



وأكدت الحركة، أن رسالة المقاومة واضحة بأن هذا الصراع لن ينتهي ولن يحسم إلا لصالح الشعب الفلسطيني على يد الأحرار وليس العبيد.



وقالت الحركة :"عندما تتكالب القوى الظالمة لإضاعة الحقوق و تتآمر على ظلم شعبنا سيكون من حق المقاومة التصدي لهذا الظلم والعدوان لتؤكد أن الفلسطينيين لن يستسلموا".



وشددت حركة الجهاد على أن المقاومة تعزز معادلات الردع بردها المباشر وبالمثل على القصف لمواقعها.



يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية دكت المستوطنات "الإسرائيلية" بعدد من الصواريخ أدت لإصابة مستوطنين وأضرار في المباني، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق عدة في القطاع.