مسؤول صهيوني: مخطط الضم لم يحذف من جدول أعمالنا

فقد قال سفير كيان الاحتلال لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، غلعاد اردان ،في حديث إذاعي صباح الأربعاء، إنه تحدث مع رئيس وزراء هذا الكيان بنيامين نتنياهو، وإن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال "الإسرائيلية"، وستتم مناقشة الأمر بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية الوشيكة.



من جهته، تطرق رئيس الكنيست ياريف ليفين، في تصريحات له اليوم، إلى خطة الضم "الإسرائيلية" على ضوء توقيع اتفاقيتي التسوية، وقال: "ما من أي تنازل عن خطة الضم، لكن الدولة لم تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، سنبلغ ذلك".



وكان نتنياهو في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن قرار التطبيع بين الإمارات وكيان الاحتلال الشهر الماضي، قد جدد التزامه بضم أجزاء من أرضي الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه لن يتنازل عن العملية.



يذكر أن موضوع الضم لم يرد ذكره في نص معاهدة التسوية بين كيان الاحتلال والإمارات.