القسام: الرد سيكون مباشرا وسنزيده بقدر تمادي الاحتلال

وأضافت:"سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة".



وأكملت "كان وسيظل الرد مباشرا، فالقصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه".



وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات من الصواريخ أثناء قيام طائرات الاحتلال بقصف مواقع المقاومة بغزة.



ومن جهة أخرى، أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم، أن اطلاق المقاومة رشقات صاروخية تجاه مواقع ومغتصبات العدو في ما يسمى بـ"غلاف غزة" يأتي ردًا من المقاومة على قصف مواقعها وفي إطار "معادلة القصف بالقصف".