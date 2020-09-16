عون: لبنان لا زال ينتظر تجاوب الدول مع تسهيل عودة النازحين

واعرب ​ميشال عون​ عن امله في ان تتجاوب ​الدول المانحة​ مع طلب منظمة "​الاونروا​"، توفير ​المال​ اللازم لها كي تستطيع الخروج من الازمة المالية التي تمر بها، وتتابع تقديم سائر خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ​لبنان​ والدول الأخرى.



واكد ​الرئيس عون​ خلال استقباله المفوض العام للاونروا السيد ​فيليب لازاريني​ قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، ان لبنان ما زال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلبه تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وكذلك الفلسطينيين الذين أتوا من ​سوريا​ الى لبنان نتيجة استهداف مخيم اليرموك الفلسطيني في سوريا، معتبرا ان لبنان عانى من تداعيات ​النزوح السوري​ و​اللجوء الفلسطيني​ ما يكفي لوضع حد لهذه المعاناة.



وعرض الرئيس عون مع السيد لازاريني الأوضاع العامة في البلاد لاسيما في ضوء الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، إضافة الى مضاعفات انتشار وباء كورونا، والانفجار الذي وقع في ​مرفأ بيروت​ في 4 آب الماضي، معربا عن امله في ان تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.