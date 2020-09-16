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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 16:31

موسى: على الرئيس المكلف اعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة

موسى: على الرئيس المكلف اعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة
تمنى النائب ميشال موسى، في حديث صحفي "أن تنجح المبادرة الفرنسية على الرغم من التعثر الحاصل في تشكيل الحكومة"، مشددا على "وجوب عدم تضييع الفرصة أو خسارتها".

ورأى موسى "أن تمسك الثنائي أمل - حزب الله بحقيبة المال جزء من الإشكالية الحاصلة"، مشيرا الى "ان فرقاء آخرين لديهم مطالبهم أيضا ما يحتم على الرئيس المكلف مصطفى أديب اعادة النظر بطريقة تأليف الحكومة".

وعن ربط أجواء التأليف بما يدور في المنطقة والتباين الأميركي - الفرنسي في مقاربة الملف اللبناني، اعتبر موسى "ان الامر أساسي، والتحرك واضح في المنطقة كذلك الزخم على مشارف الانتخابات الأميركية، ما قد يكون ارتد تراجعا لدعم المبادرة وصل حد فرملتها".
رقم : 886642
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