الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 16:32

قبرص: مستعدون للحوار مع تركيا لكن بشرط..

قبرص: مستعدون للحوار مع تركيا لكن بشرط..
وأبدى أناستاسيادس، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، عقب اجتماع عقده في نيقوسيا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أسفه إزاء إصدار تركيا أمس رسالة عبر نظام التلكس الملاحي البحري الدولي "نافتكس" بشأن تمديد أعمال الحفر التي تنفذها سفينة التنقيب "يافوز" قبالة سواحل قبرص حتى 12 أكتوبر.

ولفت الرئيس القبرصي إلى أن هذا القرار بشأن تمديد أعمال الحفر التي تعتبرها نيقوسيا غير قانونية يأتي بالتزامن مع طرح سلسلة مبادرات ترمي إلى "وضع حد للممارسات التركية غير القانونية وتخفيف التوتر" في شرق المتوسط، محملا أنقرة المسؤولية عن "مواصلة الاستفزازات" في المنطقة.

وتابع: "نحن مستعدون دائما لخوض الحوار، لكن ليس تحت التهديد".

وقال أناستاسيادس إن زيارة ميشيل إلى نيقوسيا تعد "دليلا نشطا على انخراط الاتحاد الأوروبي في التطورات الإقليمية"، مشددا على ضرورة أن يظل احترام سيادة جميع أعضاء الاتحاد بين القواعد التي لا يجوز لأحد تجاهلها.

يذكر أنه أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء، أن أثينا مستعدة للدخول في محادثات استكشافية مع أنقرة "على الفور" بشأن المناطق البحرية إذا أنهت تركيا "الاستفزازات" في المنطقة.
رقم : 886643
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
16 أيلول 2020
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
15 أيلول 2020
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس