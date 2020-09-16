الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 16:44

فتح تحقيق جنائي بشأن ‘‘كتاب بولتون‘‘ الذي فضح ترامب

فتح تحقيق جنائي بشأن ‘‘كتاب بولتون‘‘ الذي فضح ترامب
ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى جنائية بعد فشلها في منع صدور الكتاب.

وأنكر بولتون جميع التهم الموجهة إليه.

وأظهر الكتاب الرئيس دونالد ترامب كشخص يجهل وقائع جيوسياسية، وأوضح أن قراراته سيطرت عليها الرغبة في إعادة انتخابه رئيسا.

وكان ترامب واضحاً بشأن رغبته في أن يحاكم مستشاره السابق بعد نشر الكتاب، ووصف بولتون بأنه "مفتقر للكفاءة" و"كاذب".

وعمل بولتون في إدارة ترامب خلال عامي 2018 -2019.

وتتعلق القضية بمسألة هل اجتازت مسودة الكتاب مراجعة أمنية قبل نشره.

وأصدرت هيئة محلفين شكّلتها وزارة العدل طلبات استدعاء رسمي إلى شركة "سايمون أند شاستر" للنشر التي تمثّل جون بولتون.

وقال محامي بولتون، تشارلز جيه كوبر، إنّ موكلّه "يرفض بشدة أي ادعاء بأنه تصرف بشكل غير لائق ، ناهيك عن ارتكاب أي فعل جنائي، في ما يتعلق بنشر كتابه ، وسيتعاون بشكل كامل، كما فعل طوال الوقت، مع أي تحقيق رسمي حول سلوكه ".

وسبق أن قال الرئيس ترامب قبل أيام قليلة من موعد النشر، إن الكتاب "مؤلف من أكاذيب وقصص مزيفة".

ووصف عبارات نسبها بولتون إليه بأنها "محض خيال".
رقم : 886647
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
16 أيلول 2020
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
15 أيلول 2020
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس