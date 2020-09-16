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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 17:50

تعاون إيراني عراقي لتعزيز الأمن الحدودي

تعاون إيراني عراقي لتعزيز الأمن الحدودي
وأكد العميد سليمان بايرامي اليوم الأربعاء في اللقاء، أن زيادة التعاون بين الجانبين تشكل عاملا مهما لحل مشاكل الحدود، وقال: نظرا لتحركات الأعداء وخططهم الشريرة، من الضروري زيادة مستوى التعاون بين الجانبين والاستفادة منه على أفضل وجه.

وأضاف: أن الجهود المبذولة لزيادة مستوى التعاون والعلاقات المتبادلة ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار والأمن المستدام على حدود البلدين.

كما أعرب قائد حرس الحدود لمنطقة السليمانية شمال العراق العميد "عميد فخر الدين"، عن ارتياحه للعلاقات الحدودية بين الجانبين، وشدد على الحاجة إلى مزيد من التعاون لحل مشكلة الحدود.

وفي ختام الاجتماع الحدودي المشترك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تؤكد على الحاجة إلى توسيع وتعزيز العلاقات والتعاون المتبادل وفتح الأسواق الحدودية وتحسين سبل العيش القانوني لسكان المناطق الحدودية.

تقع مدينة سردشت الحدودية جنوب محافظة اذربايجان الغربية، وتشترك المدينة في حدود 100 كيلومتر مع العراق، ولديها بازار رسمي على بعد 20 كيلومترا من قلعة ديزه، وهي أقرب مدينة لمحافظة أذربايجان الغربية إلى العراق.
رقم : 886652
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