ملص: المقاومة هي السبيل الوحيد لعودة فلسطين حرة مستقلة

دان رئيس اللقاء التضامني الوطني الشيخ مصطفى ملص "توقيع اتفاق السلام بين دولة الإمارات العربية والاحتلال الإسرائيلي"، معتبرا أن "هذه الخطوة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، وغدرا مكتمل الأركان، وان هذا الاتفاق يعد خيانة للأمانة ولله والمسلمين".
وتابع ملص: "لم نتفاجأ أبداً يالخطوة الاماراتية والبحرينية، لاننا كنا على يقين دائم ان هؤلاء الحكام الخونة غالباً ما يخضعون للأوامر الصهيونية والأميركية، لا بل ساهم في كشف توجها قديما لحكام هذا الخليج العربي الذين يخدمون مصالح الكيان الصهيوني".
وختم: "لم نعول يوماً من الأيام على هؤلاء العرب المطبعين واللاهثين وراء سلام مزيف مع العدو الصهيوني ، بل ان ايماننا وعقيدتنا الراسخة بأن المقاومة وحدها هي السبيل الوحيد لعودة فلسطين حرة مستقلة ، وعاصمتها القدس الشريف"، متوجهاً الى القوى المقاومة في العالم الاسلامي والقوى الفلسطينية الفلسطينية بالدعوة الى ”تغليب المصلحة العليا، والتوحد أكثر من أي وقت مضى لإفشال كل المناورات، والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه".