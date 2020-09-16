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الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 19:01

ملص: المقاومة هي السبيل الوحيد لعودة فلسطين حرة مستقلة

ملص: المقاومة هي السبيل الوحيد لعودة فلسطين حرة مستقلة
دان رئيس ​اللقاء التضامني الوطني​ الشيخ ​مصطفى ملص​ "توقيع اتفاق السلام بين دولة ​الإمارات العربية​ والاحتلال الإسرائيلي"، معتبرا أن "هذه الخطوة طعنة في ظهر القضية ال​فلسطين​ية، وغدرا مكتمل الأركان، وان هذا الاتفاق يعد خيانة للأمانة ولله والمسلمين".

وتابع ملص: "لم نتفاجأ أبداً يالخطوة الاماراتية والبحرينية، لاننا كنا على يقين دائم ان هؤلاء الحكام الخونة غالباً ما يخضعون للأوامر الصهيونية والأميركية، لا بل ساهم في كشف توجها قديما لحكام هذا ​الخليج العربي​ الذين يخدمون مصالح الكيان الصهيوني".

وختم: "لم نعول يوماً من الأيام على هؤلاء العرب المطبعين واللاهثين وراء سلام مزيف مع العدو الصهيوني ، بل ان ايماننا وعقيدتنا الراسخة بأن ​المقاومة​ وحدها هي السبيل الوحيد لعودة فلسطين حرة مستقلة ، وعاصمتها ​القدس​ الشريف"، متوجهاً الى القوى المقاومة في ​العالم الاسلامي​ و​القوى الفلسطينية​ الفلسطينية بالدعوة الى ”تغليب المصلحة العليا، والتوحد أكثر من أي وقت مضى لإفشال كل المناورات، والمؤامرات التي تحاك ضد ​الشعب الفلسطيني​ وحقه في تحرير أرضه".
 
رقم : 886673
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