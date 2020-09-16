الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 أيلول 2020 ساعة 20:39

شقيق ملك الأردن يسخر من اتفاق العار الإماراتي البحريني

شقيق ملك الأردن يسخر من اتفاق العار الإماراتي البحريني

شقيق ملك الأردن يسخر من اتفاق العار الإماراتي البحريني
تغريدة الامير علي أعادته لدائرة الأضواء .
التغريدة المنشورة جاءت على صفحته الموثقة في موقع تويتر بعد توقيع اتفاقية التطبيع الإماراتي البحريني الإسرائيلي برعاية أمريكية، في حديقة البيت الأبيض.
وعلق الأمير الأردني على الصورة التي يظهر فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع الرئيس الأمريكي.
وكانت تغريدة الأمير علي بن الحسين رداً على ما نشره دانيال سكافينو جونيور المستشار السياسي الأمريكي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات ومدير وسائل التواصل الاجتماعي.
وسبق للأخ غير الشقيق للملك الأردني أن أثار جدلاً واسعاً على إثر تغريدة نشرها في وقت سابق على حسابه الموثق في موقع تويتر، والتي شارك فيها مقالاً، يهاجم التطبيع الإماراتي مع سلطات الاحتلال، وخلفت عاصفة.
وتعرض الأمير الأردني لهجوم واسع من الذباب الإلكتروني المحسوب على الإمارات والسعودية.
ودخلت أطراف على المواجهة للأبعاد التي أخذها الموضوع، والضغوط التي تلقتها عَمّان من أبو ظبي.
ونشرت الملكة نور عبر صفحتها على “تويتر” رابطاً لتقرير عن حملة تضامن مع الأمير علي والرسام عماد حجاج، أطلقها الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ هاشتاغ (الأمير علي يمثلني) في الظهور على تويتر، رداً على تعرض الأمير علي بن حسين للهجوم عبر الإنترنت لنشره مقالًا يدين صفقة التطبيع الإماراتية الإسرائيلية.
يذكر أن الأمير علي وقف إلى جانب شقيقته الأميرة هيا، في الخلاف بينها وبين الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، ودعمها بتغريدة، خلال جلسات المحكمة المعقودة في بريطانيا.
ويشغل الأمير علي بن الحسين منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم. وهو ابن الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء. تولى عدة مناصب عسكرية، ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا، من الفترة من 2011 وحتى 2015. كما أسس المشروع الآسيوي لتطوير كرة القدم عام 2012 الذي يرأسه منذ التأسيس.
رقم : 886683
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
16 أيلول 2020
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
هنية: فتح وحماس ومعهما كافة الفصائل الفلسطينية في خندق واحد
15 أيلول 2020
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
روحاني: الحكومة تبذل جهودها لعدم توقف عجلة الانتاج
15 أيلول 2020
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
ربيعي: وصمة عار أميركا باغتيال رمز محاربة الإرهاب لا يمكن محوها
15 أيلول 2020
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
محاولات الساعات الأخيرة.. هل تفرج عن حكومة توافقية في لبنان؟
15 أيلول 2020
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
كيفية بيع أمريكا طائرات مقاتلة إلى الدول المجاورة لإيران
15 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس