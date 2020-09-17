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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 08:58

ارتفاع حصيلة ضحايا سيول السودان إلى 118 وفاة

ارتفاع حصيلة ضحايا سيول السودان إلى 118 وفاة
واوضحت وزارة الداخلية السودانية في تقريرها اليومي أمس الأربعاء، أن حالات الوفاة الجديدة سُجلت اثنتان منها في ولاية نهر النيل (شمال)، ووفاة في ولاية القضارف (شرق)، وأخرى في ولاية سنار (وسط).

وأشار التقرير إلى أن عدد المنازل التي انهارت ارتفع إلى 97804، منها 40220 منزلاً انهارت كلياً، و57584 دُمرت بشكل جزئي، بينما بلغت حصيلة الأفدنة الزراعية المتضررة 97791 فداناً، إضافة إلى تضرر 224 مرفقاً، و396 من المتاجر والمخازن، ونفوق 5950 من الماشية.

وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان، إن مناسيب النيل واصلت انخفاضها في معظم الأحباس، بينما ظل منسوب محطة شندي (شمال)، في أعلى مستوياته، مشيرة إلى أن وارد المياه في محطة الديم عند الحدود السودانية الأثيوبية، سيكون في حدود 595 مليون متر مكعب هذا اليوم، ودعت الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.
رقم : 886751
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