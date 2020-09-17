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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 09:00

النخالة: المقاومة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض

النخالة: المقاومة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض
وقال النخالة مساء الأربعاء:” ان خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال”.

وبين النخالة أن”ما حصل بالأمس أمر مخز ما حصل في واشنطن معزول عن التاريخ العربي والإسلامي وعن المنطقة ونحن مستمرون”.

وأضاف النخالة:”نحن في حرب مفتوحة، الحصار وحرب وقصف غزة والعدوان والاعتداءات في الضفة”، مشيراً إلى أن”المقاومة أعدت الكثير في ظل اختلال موازين القوى”.

وأضاف”نعرف الجبهة الداخلية لنا ولعدونا، هم جمعوا أنفسهم من دول العالم على أساس أن العيش هنا رغيد”.

وشدد النخالة على ضرورة أن”يستمر الإعداد بشكل مستمر حتى لا يرتاح المستوطنون”،وأردف قائلا أن”كل يوم يمر يأتي بجديد من ناحية التصنيع والتدريب والإبداع في العمل العسكري”.

وأشار النخالة إلى أن”وحدات التصنيع في المقاومة وضعت قدمها على عتبة التصنيع، والبداية تُوصلك إلى ما تريد”، معتبراً أن”خط المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ونحن في حرب مستمرة مع الاحتلال”، مؤكداً أن”المقاومة أعدت للمعركة المقبلة وللمواجهات اليومية مع الاحتلال”.

وأضاف أنه”في الحرب مع العدو لا خطوط حمراء”، موضحاً أن “العدو يقصف الكل الفلسطيني ونحن واجبنا الرد، على أي اعتداء وكل فلسطين المحتلة هدف لصواريخ المقاومة”.
رقم : 886752
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