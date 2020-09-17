إنشاء خط شحن بحري بين دبي وكيان الإحتلال

ومثل الشركة الإماراتية في حفل التوقيع "سلطان أحمد بن سليم"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما مثل الشركة الإسرائيلية مالكها "شلومي فوجيل"، وفقا لما أوردته قناة "العربية".



وقال "فوجيل" مساء الاربعاء عقب التوقيع: "أعتقد أن هذا الاتفاق مجرد بداية لتعاون متبادل وطويل الأمد، وسيتبعه المزيد من الاتفاقيات بين موانئ دبي العالمية ودوفرتاوار في مختلف القطاعات. كما يسعدني أن أعلن أن موانئ دبي العالمية وأحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية ستتعاونان في تأسيس مشروع مشترك سيشارك في مناقصة خصخصة ميناء حيفا".



و"فوجيل" من مالكي شركة "إسرائيل شيبياردز" وميناء إيلات أيضا، كما أن "دوفرتاور" شريكة في أحواض بناء وإصلاح السفن الإسرائيلية بالميناء.



وبينما تدرس شركة "إسرائيل شيبياردز" و"موانئ دبي" احتمال التقدم بعرض مشترك لميناء حيفا، المتوقع خضوعه لعملية خصخصة، تدرس شركة "إسرائيل شيبياردز" و"الأحواض الجافة العالمية" الإماراتية شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.



وتأتي هذه الاتفاقات الاقتصادية في أعقاب بدء العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح السفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين الطرفين.



وشهد البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين رسميا، حيث مثل الإمارات وزير خارجيتها "عبدالله بن زايد" ومثل كيان الاحتلال "بنيامين نتنياهو".