مصادر لبنانية: واشنطن هي في قلب عملية تعطيل المبادرة الفرنسية

وبحسب صحيفة اكدت مصادر سياسية في لبنان انّ تعطيل التأليف مردّه الى عوامل داخلية وخارجية، وجزمت أوساط الثنائي الشيعي بأنّ واشنطن هي في قلب عملية تعطيل المبادرة الفرنسية، ذلك أنها دأبت على "التشويش" على هذه المبادرة من لحظة إعلانها، سواء عبر التحفظات العلنية التي أبدتها على ما سمّتها "مسايرة" الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لـ"حزب الله"، او عبر دايفيد شينكر ولقاءاته التحريضية مع بعض حلفاء واشنطن، وكذلك بالعقوبات التي أعلنتها وزارة الخارجية وطالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس. إضافة الى العقوبات الجديدة، التي توعّدت واشنطن بالاعلان عنها في وقت قريب (البعض يقول خلال ايام قليلة).