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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 10:44

مصادر لبنانية: واشنطن هي في قلب عملية تعطيل المبادرة الفرنسية

مصادر لبنانية: واشنطن هي في قلب عملية تعطيل المبادرة الفرنسية
وبحسب صحيفة  اكدت مصادر سياسية في لبنان انّ تعطيل التأليف مردّه الى عوامل داخلية وخارجية، وجزمت أوساط ​الثنائي الشيعي​ بأنّ ​واشنطن​ هي في قلب عملية تعطيل المبادرة الفرنسية، ذلك أنها دأبت على "التشويش" على هذه المبادرة من لحظة إعلانها، سواء عبر التحفظات العلنية التي أبدتها على ما سمّتها "مسايرة" الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ لـ"حزب الله"، او عبر دايفيد شينكر ولقاءاته التحريضية مع بعض حلفاء واشنطن، وكذلك بالعقوبات التي أعلنتها ​وزارة الخارجية​ وطالت الوزيرين السابقين ​علي حسن خليل​ و​يوسف فنيانوس​. إضافة الى العقوبات الجديدة، التي توعّدت واشنطن ب​الاعلان​ عنها في وقت قريب (البعض يقول خلال ايام قليلة).
رقم : 886767
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