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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 11:27

أكثر من مليون شخص يوقعون على"ميثاق فلسطين" الرافض للتطبيع

أكثر من مليون شخص يوقعون على"ميثاق فلسطين" الرافض للتطبيع
ويأتي التوقيع على هذا الميثاق في سياق الخطوات الشعبية التي انطلقت للتعبير عن الرفض لاتفاقات التطبيع الإماراتي- البحريني- الإسرائيلي.

وأكدت على حسابها على "تويتر" تحت هاشتاغ (وسم) #الشعوب_ضد_التطبيع، وجود موقعين إلكترونيين، أحدهما باللغة العربية، والثاني بالإنجليزية يتيحان التوقيع.

وأضافت: "وقع واحصل على ميثاق فلسطين (نسخة إلكترونية) الذي ينص على نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، لنقول للعالم إن الشعوب ضد التطبيع".

وأعلنت خلال دعوتها للتوقيع عن "انطلاق الحملة الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني".

ودشنت الرابطة الإماراتية من مجموعة من المثقفين والأكاديميين المعارضين خارج البلاد، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أغسطس/ آب الماضي، توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.

وتهدف الرابطة إلى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع "إسرائيل".
رقم : 886773
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