الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 13:54

مصرف ‘‘أبوظبي الإسلامي‘‘ يتعاقد مع مصرف ‘‘إسرائيلي‘‘

مصرف ‘‘أبوظبي الإسلامي‘‘ يتعاقد مع مصرف ‘‘إسرائيلي‘‘
ونقلت مصادر صحفية اماراتية عن البنك الإماراتي أن هذه المذكرة تأتي في إطار بحث سبل التعاون بين المصرفين في الإمارات و"إسرائيل" ودول أخرى.

وستتيح المذكرة، بحسب المصادر، "فرصاً جديدة للعملاء، وستدعم احتياجاتهم المصرفية، سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى "إسرائيل"، أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة".

ووقع الاتفاقية خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "أبوظبي الإسلامي"، وحنان فرايدمن، الرئيسة التنفيذية لبنك "لئومي"، وهو أحد أكبر البنوك في كيان الاحتلال.

وقال بوهارون: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك لئومي.. هذه الشراكة ستدعم عملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في احتياجاتهم المصرفية عند السفر أو فتح الأعمال التجارية في إسرائيل".

وبموجب الاتفاقية سيتمكن المصرفان من التعاون لتقديم خدمات لمؤسسات في الإمارات و"إسرائيل"، مثل خدمات إجراء المعاملات المالية الدولية، وإدارة النقد، والخدمات المالية التجارية.

ويوم الثلاثاء، وقَّع "لئومي"، الذي يستحوذ على 30 بالمئة من العمليات الاستثمارية في كيان الاحتلال، مذكرتي تفاهم مع "بنك أبوظبي الأول" و"بنك الإمارات دبي الوطني"، وذلك قبل ساعات من توقيع اتفاقية التطبيع بين الإمارات والبحرين والاحتلال الإسرائيلي، برعاية الولايات المتحدة.

وهذه هي الاتفاقية الثانية التي يوقعها "الإمارات دبي الوطني" مع بنك إسرائيلي في أعقاب تطبيع العلاقات؛ حيث وقّع مذكرة تفاهم مع "بنك هبوعليم" أحد أكبر البنوك في "إسرائيل"​.

ووقعت أبوظبي والمنامة منتصف الشهر الجاري اتفاقاً لتطبيع العلاقات مع "تل أبيب"، وهو الاتفاق الذي لاقى رفضاً شعبياً عربياً كبيراً، واعتبرته الفصائل الفلسطينية "خيانة" للأمة، و"طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.
رقم : 886808
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
17 أيلول 2020
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
17 أيلول 2020
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
17 أيلول 2020
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
17 أيلول 2020
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
16 أيلول 2020
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
الصناعات الجوية الإيرانية تعمل على انتاج 8 نماذج من الطائرات
16 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس