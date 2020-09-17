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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 14:46

روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم

روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
وجاءذلك ،خلال مراسم افتتاح مجموعة من المشاريع الوطنية والبنيوية ذات الصلة بوزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر الايراني في عدد من المدن والمحافظات، والتي جرت اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس برعاية الرئيس روحاني.

واعرب رئيس الجمهورية عن سعادته لافتتاح هذه المشاريع البنيوية، لكونها تساهم في توفير ظروف الرخاء وراحة المواطنين لاسيما في ضوء تفشي فيروس كورونا.

واضاف الرئيس روحاني: كما وعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيتم بنهاية العام الحالي وخلال الاشهر الاولى من العام القادم تدشين مراكز علاجية ومستشفيات بسعة 10 الاف سرير؛ وهي المشاريع التي قمنا بافتتاحها اليوم.

واثنى روحاني بالمناسبة على جهود وتضحيات كوادر التمريض والاطباء وجميع العاملين في الوسط العلاجي والطبي، سائلا الباري تعالى بعلو الدرجات لشهداء السلامة الذين قدموا ارواحم خلال الاشهر الاخيرة فداء لسلامة ابناء الشعب الايراني.

كما اشاد الرئيس الايراني بجهود العاملين لدى جميعة الهلال الاحمر الايرانية، التي شهدت اليوم افتتاح 1400 مركز جديد لتوفير خدمات الانقاذ والاغاثة واحتواء الكوارث الطارئة في البلاد.

ودعا روحاني الجميع الى التعاون مع الاطباء والممرضين وكافة العاملين في المراكز الصحية والعلاجية لتحقيق الانجازات المنشودة في مجال حماية السلامة الصحية وعدم التخلف عن الدول المتقدمة في هذا الخصوص.

يذكر ان رئيس الجمهورية قام في حضور وزير الصحة الايراني بافتتاح 8 مشاريع بنيوية في المجالات الصحية والعلاجية لدى محافظات طهران واذربايجان الغربية واصفهان وسيستان وبلوجستان وكردستان ومازندران وكيلان.
رقم : 886811
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