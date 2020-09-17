الحاج حسن: حزب الله الأقل تطلبا بين كل القوى السياسية

قال رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن في مقابلة تلفزيونية إن "حزب الله" الأقل تطلبا بين كل القوى السياسية" داعيا الى "تطوير النظام اللبناني"، معتبرا أن "ليس لدى الحزب مشروع خاص سوى خدمة اللبنانيين".



وأكد الحاج حسن أن "الآمال المعقودة على المقاومة كبيرة بسبب الإنجازات التي حققها ضد العدوين الاسرائيلي والتكفيري". وأشار الى أن "هناك توازنات رسمها الدستور في لبنان ويجب وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة".



ورأى النائب اللبناني أن “الحكومة بأكملها مسؤولة عن الاقتصاد اللبناني ويتوجب على الجميع العمل من أجل إصلاح الأزمة الإقتصادية”.



أما في موضوع الفساد الذي يقدره البنك الدولي بثمانية في المئة من الناتج المحلي، فقال إن “على كل وزير ومدير عام يدير مرفقا عاما أن يواجه كل أشكال الفساد”.



وبشأن ملف الحسابات المالية، اعتبر أن “حزب الله كون الملف وقدمه الى القضاء اللبناني وعلى الأخير أن يقوم بواجبه وعلى كل القوى السياسية أن تفعل ذلك عمليا عبر النواب والوزراء ووسائل الإعلام”.



وفي سياق متصل أكد الحاج حسن على أن “التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر راسخ ودائم بالرغم من التباينات بين الطرفين في عدد من القضايا وهذا الأمر طبيعي لكن المؤكد أن هذا التفاهم لن يهتز”.



وفي موضوع السجون في ظل جائحة كورونا، دعا الحاج حسن “رئاسة الجمهورية ورئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والصحة ومدعي عام التمييز وجميع المعنيين الى تشكيل خلية طوارئ من أجل تأمين السجناء صحيا ومتابعة تفعيل قانون العفو العام مع الكتل النيابية وإصدار مرسوم العفو الخاص، وكذلك تسريع إجراء المحاكمات وإخلاء السبيل من أجل تفادي الوقوع في كارثة صحية”.