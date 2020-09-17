القبض على إرهابيين وضبط وكرين في كركوك شمال العراق

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعملية أمنية استخبارية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتفتيش قرية كولي تبة وجنكلاة وتازة دي ضمن محافظة كركوك، نتج عنها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية وجد بداخلهما دراجة نارية ومبردة وملابس قندهارية ومواد لوجستية".



وأضافت، أنه تم "إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، أحدهم موقوف في سجن بوكا والآخر ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومخازن وأعتدة"، مشيرةً إلى "ردم الوكرين وايداع الإرهابيين التوقيف بدون حادث يذكر".