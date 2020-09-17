لبنان.. أكثر من 200 حالة مثبتة بكورونا في سجن رومية

واعلن نقيب الاطباء في لبنان ​شرف ابو شرف​ ،اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي في بيروت بان هناك أكثر من 200 حالة مثبتة بكورونا في ​سجن رومية​، والمشكلة تكمن في عدم تعاون ​السجناء​ وعدم التزامهم بالتدابير الصحية، داعيا للتسريع بالمحاكمات للتخفيف من عدد السجناء في سجن رومية.



فاضاف انه لم نتسلم شيئاً من المساعدات التي ننتظرها من الدول الشقيقة والغربية ولا تزال الوعود حبرا على ورق و نتخوف من الوصول الى وضع يكون فيه ​كورونا​ أسوأ مما هو عليه الان، ونطلب تجهيز ​المستشفيات الخاصة​ والحكومية والمستشفيات الميدانية لا لزوم لها ولا تفي بالغرض بحال تفاقمت ​حالات​ الاصابة.



وبالنسبة الى فتح ​المدارس​ وعدمها، اعتبر ابو شرف بان هذا الامر يتطلب رؤية حسب تطور الامور، واذا بقيت اعداد الاصابات ترتفع بهذا الشكل فنحن قادمون الى اقفال المدارس والتعليم عن بعد، ويمكن التوصية ببان يكون ​تلفزيون لبنان​ تلفزيون تربوي للتعليم كما كان ​العام الدراسي​ الماضي.



وشدد ابو شرف على اننا لن نستطيع الحد من انتشار العدوى الا بالتعاون وتطبيق الاجراءات الوقائية. واوضح.



سجن رومية، هو أكبر السجون اللبنانية يقع في رومية، قضاء المتن، شرق بيروت. عادة ما يضم السجن حوالي 5.500 سجين ويعتبر من السجون المكتظة للغاية. يأوي السجن السجناء والمسجونين احتياطياً. وفيه أقسام منفصلة للأحداث، للنساء والرجال.