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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 16:28

النابلسي: حركة التطبيع لن تؤثر في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني

النابلسي: حركة التطبيع لن تؤثر في مسار الصراع مع الكيان الصهيوني
وقال الشيخ النابلسي اليوم الخميس فمن كاد يعيق عمل المقاومين ويحرض ضدهم ويمنع عنهم ​السلاح​ لن يتغير موقفه ومَنْ كان في صفوف المساند للشعب الفلسطيني و​المقاومة الفلسطينية​ لن يتغير موقفه أيضاً بل يراكم المزيد من الخبرات ويمضي باستعدادته للحرب الفاصلة، فنحن لم نُفاجأ بما فعلته ​الإمارات​ و​البحرين​، ولن نُفاجأ بما ستفعله ​السعودية​ و​المغرب​ ودول عربية أخرى تقف في صف الإذعان والخضوع والتسليم.

ولفت النابلسي الى انه إذاً لم يتغير شيء من محور التبعية والجبن والخنوع سوى في توقيت الإعلان عن علاقات أعضائه القديمة مع الكيان العنصري وانكشاف صورتهم المخزية أمام الشعوب العربية، وكذلك لم يتغير شيء في محور المقاومة سوء ارتفاع مستوى القناعة لدى أعضائه بخيار المقاومة والتشبث أكثر بحمل السلاح.
رقم : 886821
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