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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 16:38

الدفاع التركية ترد على تحذير المفوضية الأوروبية

الدفاع التركية ترد على تحذير المفوضية الأوروبية
وأوضحت الوزارة في بيان: "القوات البحرية التركية ستواصل القيام بواجباتها الوطنية، وستستمر في توفير الحماية اللازمة لسفن البحث والتنقيب".

وأضاف البيان أن القوات البحرية التركية توفر الحماية لسفن "الفاتح" في البحر الأسود، و"ياووز" و"بارباروس خير الدين باشا" شرقي المتوسط.

كان الاتحاد الأوروبي قد دعا، أمس الأربعاء، تركيا لسحب سفينة التنقيب "يافوز" من المياه القبرصية أسوة بما فعلته مع سفينة "أوروتش رئيس" في المياه اليونانية.

وتأتي تلك الدعوة وسط خلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي حول أعمال التنقيب في المناطق الاقتصادية اليونانية والقبرصية.

وحذرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، امس الاربعاء، تركيا من "ترهيب" جيرانها، مؤكدة الدعم الأوروبي "الكامل" لليونان وقبرص على خلفية خلافهما مع تركيا في شرق المتوسط.
رقم : 886822
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