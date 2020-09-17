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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 16:43

هذا رأي عبداللهيان بشأن التطبيع

هذا رأي عبداللهيان بشأن التطبيع
وأوضح عبداللهيان لدى استقباله السفير النمساوي في طهران استيفان شولتس، بأن الادارة الأميركية استخدمت القوة والضغوط وأصدرت أوامرها للامارات والبحرين بالتطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الاسرائيلي.

وشدد عبد اللهيان على أن الرئيس الأميركي يسعى لتحقيق أهداف سياسية وتوظيف هذا الحدث في الانتخابات الرئاسية القادمة، من هنا فان هذا الحدث لا قيمة له.

وتطرق عبد اللهيان الى العلاقات التاريخية بين البلدين مشيرا الى أن العلاقات بين ايران والنمسا تمتد الى أكثر من 500 عام، الأمر الذي يستوجب توطيد وتعميق العلاقات بينهما، وفيما تطرق الى تأسيس لجان الصداقة البرلمانية الايرانية النمساوية أعرب عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة عن تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه اشار السفير النمساوي الى دور ومكانة ايران في المنطقة ووصف ايران بأنها دولة مهمة وتلعب دورا مؤثرا في المنطقة خاصة على صعيد مكافحة الارهاب وداعش.

كما تطرق الى ضرورة توثيق العلاقات بين البلدين معتبرا أن تنمية التعاون بين ايران والنمسا خاصة على صعيد العلاقات البرلمانية.

وبحث الجانبان ايضا العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
رقم : 886823
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