الوفاء للمقاومة تصدر بيانا مهما بشان اليات التمثيل بالحكومة اللبنانية

وابدت الكتلة في بيان اليوم الخميس استغرابها ان ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة قرار المكونات الاخرى بعد منع الرئيس المكلف من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم والاخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا.



واضاف البيان: "نشجب الدور الأميركي البالغ السلبية لضرب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام المرحلة الراهنة".



و أكدت الوفاء للمقاومة أن الادارة الاميركية التي تدعم الكيان الصهيوني لضرب استقرار لبنان هي المسؤولة عن تعطيل تشكيل الحكومة إلى وضع اجراءات لتخفيف أعداد السجناء في السجون وتخلية سبيل الأبرياء منهم .



واضاف البيان ندين اتفاق الذل الذي فرض على الامارات والبحرين خلافا لارادة شعبيهما فهو صك خيانة لقضية فلسطين وشعبها.