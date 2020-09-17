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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 19:21

اميركا تفرض عقوبات على اطراف لبنانية بذريعة ارتباطها بحزب الله

اميركا تفرض عقوبات على اطراف لبنانية بذريعة ارتباطها بحزب الله
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بأنها "فرضت عقوبات على شركتي "Arch Consulting" للدراسات والاستشارات الهندسية و"Meamar Construction" للهندسة والمقاولات"، زاعمة إنهما تحت إدارة "حزب الله".

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها المواطن اللبناني، سلطان خليفة أسعد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله".

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع مواطني وشركات البلاد إجراء أي عمل معهما.

وتسعى امريكا الى فرض شرق أوسط جديد مع تهافت دول عربية للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، عبر الضغط على محور المقاومة وتجويع الشعوب التي تقاوم الاحتلال الاسرائيلي مستخدمة العقوبات الاقتصادية.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين حسن خليل​ و​يوسف فنيانوس قبل نحو اسبوع، لممارسة أقصى قدر من الضغط على المقاومة وحلفائها في لبنان.

وعلق حزب الله على الخطوة الامريكية آنذاك ببيان أكد فيه أن "الإدارة الأميركية هي سلطة إرهابية تنشر الخراب والدمار في كل ​العالم​ وهي ​الراعي​ الأكبر للإرهاب الصهيوني والتكفيري في منطقتنا ولا يحق لها أساساً أن تصنف الشرفاء والمقاومين وتصفهم ب​الإرهاب​ وكل ما يصدر عن هذه الإدارة مدانٌ ومرفوض".
رقم : 886843
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