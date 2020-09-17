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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 20:09

في تغريدة..ظريف يرد على ترامب

في تغريدة..ظريف يرد على ترامب
وقال ظريف في تغريدة له اليوم الخميس على حسابه في تويتر: "من يضعون "اسرائيل" في أولويات سياساتهم في اميركا لم يدمروا منطقتنا فحسب وإنما يخونون شعبهم للحصول على الأصوات في الانتخابات".

وكان ترامب قد أعلن في اتصالات هاتفية يوم أمس مع زعماء اليهود، بأن صهره زعيم استثنائي لاسرائيل وان الهدف الرئيسي من وجود القوات الأميركي في المنطقة هو من أجل "اسرائيل"، وقال ترامب، هذا الكلام (تصريحات ترامب تبين) ان ولاء ترامب وعائلته لمن؟

وأضاف ظريف، هذا الكلام يبين لماذا اهدرت 7 تريليون دولار من أموال دافعي الضرائب الاميركيين وأرواح الكثير من الشعب الاميركي.

في تغريدة..ظريف يرد على ترامب
الجدير بالذكر أن ترامب قد أعلن أيضا خلال اتصالاته الهاتفية مع زعماء المجتمع اليهودي، انه امتثل لطلب رئيس الكيان الاسرائيلي وانسحب من الاتفاق النووي داعيا اليهود الى التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية القادمة.
رقم : 886850
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