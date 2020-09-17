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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 20:15

العميد سريع: قصفنا هدفاً عسكرياً هاماً في مطار أبها بـ"صماد 3"

العميد سريع: قصفنا هدفاً عسكرياً هاماً في مطار أبها بـ"صماد 3"
وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة من نوع ” صماد 3 ” .

وأوضح أن عملية القصف استهدفت هدفا عسكريا مهما في مطار أبها وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

وذكر سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على التصعيد الجوي لتحالف العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز والعظيم.

يشار إلى أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للجيش واللجان الشعبية نفذا في العاشر من الشهر الحالي عملية عسكرية مشتركة بصاروخ باليستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة على هدف مهم في العاصمة السعودية الرياض.

ونفذت دفعة من طائرات صماد3 المُسيرة، في التاسع من الشهر الحالي، هجوما استهدف أهدافا حساسة في مطار أبها وكانت الإصابة دقيقة، وذلك بعد ساعات من عملية مماثلة بطائرات قاصف 2k استهدفت ذات المطار.

وكان سلاح الجو المسير شن هجوما، في الـ8 من سبتمبر، على أهداف عسكرية في نفس المطار بعدد من طائرات صماد3 محققاً إصابات دقيقة، كما نفذ سلاح الجو بعدد من الطائرات المسيرة هجوما واسعا، ليل الأحد، على مواقع عسكرية وأهداف حساسة في المطار.
رقم : 886852
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