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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 20:16

لليوم الخامس على التوالي..تظاهرات تجوب بلدات البحرين تنديدا بالتطبيع

لليوم الخامس على التوالي..تظاهرات تجوب بلدات البحرين تنديدا بالتطبيع
وخرجت تظاهرات في العديد من القرى والبلدات البحرانية من بينها أبو صيبع الشاخورة وسترة سفالة والسنابس وكرباباد وسماهيج، وباربار، والسهلة الجنوبية بالإضافة إلى المنامة وبلدات أخرى.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وصور المسجد الأقصى ولافتات ترفض التطبيع فيما صدحت حناجرهم بالهتافات المنادية بإسقاط حكم آل خليفة متهمين إياهم بالخيانة.

وتسود البحرين حالة من الغضب واجماع على رفض التطبيع معتبرينه خيانة للقضية الفلسطينية وللشعب البحراني.

ووقع النظامان الحاكمان في أبو ظبي والمنامة الثلاثاء 15 سبتمبر اتفاقيتين منفصلتين مع دولة الاحتلال لتطبيع العلاقات بينها. وجرى التوقيع في مراسم نظمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وشارك فيها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد.

ولم تكشف لحد ألان عن تفاصيل إتفاقيات التطبيع لكن صائب عريقات المسؤول البارز في السلطة الفلسطيني حذّر من انها تتضمن الاعتراف بضم "إسرائيل" لـ 33% من أراضي الضفة الغربية.

وقبيل التوقيع وافقت البحرين على مرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائها ومن المتوقع ان يتبادل البلدان افتتاح السفارات قريبا وتدشين عهد جديد من التعاون الاقتصادي والأمني في المنطقة.
رقم : 886853
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