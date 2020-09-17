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الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 21:22

ظريف: بومبيو يخطئ فلن يحدث يوم الأحد شيئا

ظريف: بومبيو يخطئ فلن يحدث يوم الأحد شيئا
ودعا ظريف بومبيو بومبيو الى قراءة الاتفاق النووي واضاف، يكفي أن تقرأ القرار 2231.

وقال: لقد فعل بولتون (جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق) الذي أقنع رئيسه (ترامب) بأن يصدر أمرا لك بالانسحاب من الاتفاق النووي، ذلك (قرأ الاتفاق ).

وأضاف، وفقا لما أعلنه بولتون، فان الوتيرة ليست بسيطة وآلية وسريعة، بل تم التعمد في تصميمها لتكون معقدة ومدتها طويلة.

وطالما أعلن المسؤولون الأميركية انهم سيستخدمون آلية الفض التي وردت في الاتفاق النووي من أجل اعادة كافة اجراءات الحظر التي فرضها مجلس الأمن الدولي على ايران والغائها عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

وختم ظريف تغريده بالقول: اميركا ليست وحدها عضوا في الاتفاق النووي.
رقم : 886865
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