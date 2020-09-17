الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 أيلول 2020 ساعة 21:49

هل ستتشكل الحكومة اللبنانية قريباً ؟

وقد شهدت الساعات الماضية، تأزما رأته مصادر لبنانية خروجا على المبادرة الفرنسية وتفاصيلها خصوصا لجهة المداورة في بعض الحقائب الوزارية.

وبعد ان وصلت التوقعات الى حد تراجع اديب عن المهمة، اكد الاخير بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، ان الوقت اعطي مجددا لمزيد من المشاورات امام حلحلة بعض المسائل العالقة امام التشكيل.

الرئيس عون من جهته، طلب من رئيس الحكومة المكلف، الإفساح في المجال امام الإتصالات الجارية، لمعالجة الملف الحكومي، واكد التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية.

وازاء تلك المحاولات التي صبت في قنوات التعطيل، اتهمت كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني الادارة الاميركية، بالمسؤولة عن تعطيل تشكيل الحكومة.

وقالت الكتلة، عقب اجتماع لها إن محاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزورة التمثيل، هي محاولات ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية.

وأفادت مصادر ان كل الامور قد اصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات حول تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد ان شاع جو من التفاؤل تنتيجة الاتصالات المكثفة بين الاطراف السياسية اللبنانية، غير ان اجواء التشاؤم باتت تخيم على المشهد المتصل بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وقال المصدر انه تسربت بعض المعلومات غير المؤكدة، على ان رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، قال لماكرون، انه يعتزم الاعتذار وان هذا الكلام صادر عن مصادر اعلامية غير مؤكدة، وسيتبين بعد ساعات سيعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما اذا كان سيقوم مصطفى اديب، باستمهال الوقت لاجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة، او سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
 
واشار المصدر بان كل ذلك منوط بلقاء الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون، وان المواقف التي كانت سائدة كانت توحي بان معظم العقد والصعوبات التي كانت تقف حائلا امام تشكيل الحكومة اللبنانية، قد تذللت، وخاصة ان وزارة المالية وموضوع المداورة، وكان هنالك حديث عن شكل ومضمون هذه الحكومة، الا ان الامور بدأت بالتراجع تدريجيا، وحاليا الامور غير محسومة حتى الان، وينتظر ما سيؤول عنه لقاء اديب بالرئيس عون.

وكانت بيروت قد شهدت اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية، بين اطراف سياسية حول موضوع تأليف الحكومة اللبنانية، حيث افادت مصادر مطلعة بأن الجانب الفرنسي، اراد اعادة ترتيب اوراق الحكومة وفق مقاربة سياسية، لافتة الى أن اطرافا اخرى حاولت تعطيلها.


 
 
رقم : 886871
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معن بشور المفكر والاعلامي اللبناني والمنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة
معن بشور لـ"اسلام تايمز": لا يمكن للحكومات المطبعة مع إسرائيل شطب حق العودة وتهويد القدس
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
17 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
17 أيلول 2020
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
17 أيلول 2020
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
17 أيلول 2020
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
17 أيلول 2020
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
مؤتمر الصحوة الاسلامية يشجب بشدة التطبيع الاماراتي البحريني
16 أيلول 2020
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
ولایتي : صفقة القرن کشفت النقاب عن وجه المساومین والمطبعين
16 أيلول 2020
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
إبن زايد لا يعرف إين يوقع وإبن خليفة لا يعرف على ماذا وقع
16 أيلول 2020
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
الجهاد الإسلامي: المقاومة تُعزز معادلات الردٍع بردٍها المباشر وبالمثل
16 أيلول 2020
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات الاستراتيجية
16 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
16 أيلول 2020
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
روحاني: أمريكا أمام هزيمة كبيرة مطلع الأسبوع القادم
16 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس