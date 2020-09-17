هل ستتشكل الحكومة اللبنانية قريباً ؟

وقد شهدت الساعات الماضية، تأزما رأته مصادر لبنانية خروجا على المبادرة الفرنسية وتفاصيلها خصوصا لجهة المداورة في بعض الحقائب الوزارية.



وبعد ان وصلت التوقعات الى حد تراجع اديب عن المهمة، اكد الاخير بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، ان الوقت اعطي مجددا لمزيد من المشاورات امام حلحلة بعض المسائل العالقة امام التشكيل.



الرئيس عون من جهته، طلب من رئيس الحكومة المكلف، الإفساح في المجال امام الإتصالات الجارية، لمعالجة الملف الحكومي، واكد التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية.



وازاء تلك المحاولات التي صبت في قنوات التعطيل، اتهمت كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني الادارة الاميركية، بالمسؤولة عن تعطيل تشكيل الحكومة.



وقالت الكتلة، عقب اجتماع لها إن محاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزورة التمثيل، هي محاولات ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية.



وأفادت مصادر ان كل الامور قد اصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات حول تشكيل الحكومة اللبنانية، بعد ان شاع جو من التفاؤل تنتيجة الاتصالات المكثفة بين الاطراف السياسية اللبنانية، غير ان اجواء التشاؤم باتت تخيم على المشهد المتصل بتشكيل الحكومة اللبنانية.



وقال المصدر انه تسربت بعض المعلومات غير المؤكدة، على ان رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، قال لماكرون، انه يعتزم الاعتذار وان هذا الكلام صادر عن مصادر اعلامية غير مؤكدة، وسيتبين بعد ساعات سيعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما اذا كان سيقوم مصطفى اديب، باستمهال الوقت لاجراء مشاورات حول تشكيل الحكومة، او سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.



واشار المصدر بان كل ذلك منوط بلقاء الرئيس المكلف برئيس الجمهورية ميشال عون، وان المواقف التي كانت سائدة كانت توحي بان معظم العقد والصعوبات التي كانت تقف حائلا امام تشكيل الحكومة اللبنانية، قد تذللت، وخاصة ان وزارة المالية وموضوع المداورة، وكان هنالك حديث عن شكل ومضمون هذه الحكومة، الا ان الامور بدأت بالتراجع تدريجيا، وحاليا الامور غير محسومة حتى الان، وينتظر ما سيؤول عنه لقاء اديب بالرئيس عون.



وكانت بيروت قد شهدت اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية، بين اطراف سياسية حول موضوع تأليف الحكومة اللبنانية، حيث افادت مصادر مطلعة بأن الجانب الفرنسي، اراد اعادة ترتيب اوراق الحكومة وفق مقاربة سياسية، لافتة الى أن اطرافا اخرى حاولت تعطيلها.







