الكويت تسعف اليمن بـ20 مليون دولار

وقال الصباح خلال ترؤسه (عبر الاتصال المرئي)، أعمال الاجتماع الوزاري حول اليمن، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا):"الیمن یواجه أسوأ أزمة إنسانیة في العالم بحسب وصف الأمم المتحدة ورأینا خلال السنوات الماضیة تضافر الجھود الدولیة من أجل تخفیف المعاناة الإنسانیة للأشقاء في الیمن وذلك عبر سلسلة من مؤتمرات المانحین، مما یعكس التزام المجتمع الدولي القوي تجاه مساعدة الیمن".



وأكد "موقف دولة الكویت الثابت والمبدئي حیال تقدیم كافة أوجه الدعم للیمن ولشعبه، ومواصلتها مساعیھا لرفع المعاناة عن الشعب الیمني"، معلنا "تقديم مساھمة قدرھا 20 ملیون دولار أمریكي للمساعدات الإنسانیة وذلك من الموارد المتاحة من الصندوق الكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة".



وأشاد وزير خارجية الكويت بـ"الجھود المتواصلة التي تبذلھا الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة في الإغاثة وتقدیم الدعم، وكذلك العاملین في المیدان في ظروف بغایة الصعوبة خاصة مع تفشي (كوفید-19)"، مشيراً إلى "وجود حالات إعاقة متعمدة لمسارات المساعدات".



وشدد الصباح على "أھمیة التزام كافة الأطراف بالقانون الدولي الإنساني والسماح للمنظمات العاملة في المجال الإنساني بالقیام بمھامھا بحریة واستقلالیة وحیادیة".



ويشن تحالف العدوان بقيادة السعودية حربا على الشعب اليمني منذ ما يقارب ستة أعوام خلفت دمارا هائلا في اليمن