اللواء باقري: قدامى المجاهدين الحصن المنيع امام مؤامرات الاعداء

وقال اللواء باقري في رسالة وجهها لاجتماع قدامى المحاربين خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب التي فرضها نظام صدام على الجمهورية الاسلامية): في الوقت الذي نمر فيه بالظروف الخطيرة والمسؤوليات الجسام فانكم يا قدامى المجاهدين والشهادة ورافعوا لواء مدرسة الشهيد قاسم سليماني تقفون في الصفوف الامامية للدفاع عن مبادئ الثورة وتحقيق أهداف النظام وخنادق الخدمة للشعب.



وقال أيضا، انكم ثروة عظيمة والحصن المنيع أمام مؤامرات الأعداء في تزوير التاريخ والتقليل من أهمية ثقافة الدفاع المقدس، ولن تسمحوا باطفاء شعلة هداية الاجيال القادمة في هذه الأرض التواقة الى بوابات الحضارة الاسلامية الجديدة.