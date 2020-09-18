وزارة الصحة في غزة تصدر قرارات تتعلق بكورونا

كما قرّرت السماح للصيدليات العامة بتقديم خدماتها للجمهور دون تقييد لمواعيد فتحها وإغلاقها في ظل حظر التجوال مع ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المعتمدة لحماية العاملين فيها والمترددين عليها. وقرّرت أيضًا، السماح للمؤسسات الصحية غير الحكومية بإجراء العمليات المجدولة مع ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة لحماية المرضى والطواقم الطبية خلال جائحة كورونا.



كذلك أصدرت وزارة الصحة فی غزة قرارًا حول انهاء العزل المنزلي للبيوت التي يزيد عدد المخالطين فيها عن 10 أفراد وتم تسجيل إصابات جديدة بين المخاطين فيها، والبيوت التي تقرر إبقاء مصابين فيها لأسباب استثنائية على أن يتم انهاء العزل لهم في مدة أدناها 28 يومًا مع التأكد من خلو الجميع من أي أعراض.



وبشأن سياسة التعامل مع الوفود الأجنبية الزائرة لقطاع غزة عبر حاجز بيت حانون خلال جائحة كورونا أكدت الوزارة، على ضرورة حصول الوفود القادمة على شهادة خلو من الإصابة بفيروس كوفيد 19 بناء على تحليل PCR)) بمدة لا تتجاوز 48 ساعة ، ويتم حجر أعضاء الوفد وسحب مسحة مخبرية له في اليوم الخامس ويتم إنهاء إجراءات الحجر إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.