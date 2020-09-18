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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 08:40

طهران تحذر من خرق اميركا للمقررات الدولية

طهران تحذر من خرق اميركا للمقررات الدولية
جاء ذلك في كلمة لـ"نبي آزادي" خلال الاجتماع العام لمؤتمر نزع السلاح ردا على تصريحات السفير الاميركي في استمرار الحظر التسليحي على ايران ومزاعم دعم ايران للارهاب وقال، من خلال اجراء متابعة لتصريحات واعترافات المسؤولين الرسميين الاميركيين سنكتشف من يدعم الارهاب.

واشار مندوب ايران الى تصريحات وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب حول تاسيس تنظيم القاعدة وداعش مضيفا، ان اميركا هي الداعم الاساس لارهاب الدولة.

وحذر من التهديدات المكررة للرئيس الاميركي باستخدام القوة ضد ايران، واعتبر مثل هذه التصريحات الاستفزازية مناقضة للمبادئ الاساسية الواردة في ميثاق الامم المتحدة خاصة المادة 2 حول منع التهديد او استخدام القوة، وعدّها تهديدا جادا للسلام والامن الدوليين، محذرا من التداعيات الخطيرة لسياسات اميركا غير المسؤولة واجراءاتها اللاقانونية.

ونوه الى التداعيات السلبية لنهج الاحادية للسياسة الخارجية الاميركية على المؤسسات الدولية ومنها مؤتمر نزع السلاح ومحاولات اميركا لتدمير المؤسسات الدولية التعددية والحط من مكانة منظمة الامم المتحدة ومساعيها اليائسة بتقويض القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن والقضاء على الاتفاق النووي، واضاف، ان هذه المحاولات قد واجهت الفشل في مجلس الامن نظرا لعدم قانونية الخطوة الاميركية.

واكد الملحق السياسي لدى ممثلية ايران الدائمة في جنيف بان ايران لن تتوانى لحظة واحدة في الدفاع عن شعبها وسيادتها وووحدة اراضيها ومصالحها الوطنية.

وردا على تصريحات المندوب السعودي، اكد آزادي على ضرورة تعاون السعودية الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واضفاء الشفافية على اهداف وابعاد البرنامج النووي السعودي، مطالبا مسؤولي هذا البلد بانهاء حربهم واراقتهم لدماء الشعب اليمني البريء.
رقم : 886909
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