البرلمان الأوروبي يدعو لعدم بيع السلاح للرياض وأبوظبي

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن تقارير صادرة عن الأمم المتحدة تشير إلى أن أطراف الصراع في اليمن ارتكبت جرائم حرب خلال السنوات السابقة.



وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي رحب بحظر بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا بيع السلاح إلى دول التحالف العربي التي تقودها السعودية.



ودعا البرلمان الأوروبي أيضاً إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية المستقيلة ، وأطراف النزاع الأخرى.



وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة أن تخطو دول الاتحاد خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها ألمانيا وفنلندا والدنمارك حيال حظر تزويد السعودية بالسلاح عقب جريمة خاشقجي، الذي اغتيل في قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر 2018.



كما دعا البرلمان الأوروبي إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.