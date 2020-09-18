آخر تطورات وباء ’كورونا’ في سوريا

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3691 شفيت منها 903 وتوفيت 165 حالة.وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة في سوريا يوم الخميس ١٧ أيلول ٢٠٢٠.الإصابات:١٧ في حلب٧ في دمشق٦ في حمص٦ في حماه١ في طرطوسحالات الوفاة:١ في حمص١ في حلبحالات الشفاء:٣ في دمشق٣ في حماه٢ في اللاذقية٢ في حمص٢ في حلب١ في السويداء١ في طرطوسوسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.